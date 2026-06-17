Хабаровским любителям путешествий по железной дороге сделали ряд предложений

Тур включает в себя проезд в плацкартном вагоне туда-обратно, трансфер, гида, питание и экскурсии. В программу путешествия входит посещение авиационного завода КНААЗ им. Ю. А. Гагарина, где можно вникнуть в строительство самолётов, заглянуть внутрь этого, казалось бы, привычного для каждого человека транспорта. Путешественников также ждёт обзорная экскурсия по Комсомольску-на-Амуре и посещение усадьбы Комсомольского заповедника. Далее туристы отправляются в посёлок Солнечный, где могут посетить Краеведческий музей. Дальневосточная жемчужина — хребет Мяо-Чан и озеро Амут — откроются пассажирам на второй день тура.