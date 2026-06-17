Хабаровским любителям путешествий по железной дороге сделали ряд предложений

Этим летом РЖД запускают для хабаровчан серию коротких туров выходного дня: вечер пятницы — и вы уже в пути, утро воскресенья — вы дома. В программе — экскурсия на авиационный завод КНААЗ, где собирают боевые самолёты, поездка к горному озеру Амут у хребта Мяо-Чан и тур на первый гражданский космодром России «Восточный» с обедом в столовой космодрома. Подробнее в материале ИА «Хабаровский край сегодня».
Озеро Амут, авиазавод и строительство самолётов.
Популярный экскурсионный маршрут «Комсомольский экспресс». Едем на озеро Амут" позволит жителям Хабаровска познакомиться с достопримечательностями Комсомольска-на-Амуре и удивительной природой Дальнего Востока. РЖД уже опубликовали даты поездок, одна из которых уже состоялась 12 июня 2026 года. Выехав в пятницу вечером, утром в воскресенье вы уже будете дома. Всего в летний сезон-2026 запланировано семь поездок.
Тур включает в себя проезд в плацкартном вагоне туда-обратно, трансфер, гида, питание и экскурсии. В программу путешествия входит посещение авиационного завода КНААЗ им. Ю. А. Гагарина, где можно вникнуть в строительство самолётов, заглянуть внутрь этого, казалось бы, привычного для каждого человека транспорта. Путешественников также ждёт обзорная экскурсия по Комсомольску-на-Амуре и посещение усадьбы Комсомольского заповедника. Далее туристы отправляются в посёлок Солнечный, где могут посетить Краеведческий музей. Дальневосточная жемчужина — хребет Мяо-Чан и озеро Амут — откроются пассажирам на второй день тура.
Цена на лето 2026 года стабильна: 19 258 рублей с взрослого любителя путешествий. Для детей летняя возможность посмотреть Дальний Восток обойдётся дешевле: 15 542 рубля до 10 лет и 16 400 рублей для подростков.
Калачи XIV века и динозавры в Благовещенске.
Путешествие в Благовещенск — это уникальный тур на Дальний Восток России, сочетающий встречу с удивительной природой и погружение в атмосферу приграничного города с богатой историей. На лето 2026 года анонсировано три поездки. Первая из них состоится 19 июня 2026 года. В осеннее время горожанам доступны ещё две поездки: в сентябре и октябре.
В пакетный тур включены проезд в плацкартном вагоне на поезде по маршруту Хабаровск — Благовещенск (туда-обратно), гид, экскурсии и питание. Однако будьте внимательны: питание сотрудниками РЖД предоставляется только в обеденное время. Поездка также длится с вечера пятницы до утра воскресенья. В программу тура входят многочисленные экскурсии.
В музее «Калачная» всех путешественников накормят свежеиспечёнными калачами с маслом по рецепту XIV века. Искусство росписи по дереву художника Александра Тихомирова можно увидеть в музее-мастерской, названной его именем. Этот мастер расписывает библейские сюжеты на дереве и оконных ставнях. Также гостей ждёт мастер-класс по росписи глиняной игрушки «Амурозавр» — останки знаменитого динозавра находят в Благовещенске и его окрестностях.
Помимо этого в тур входят обзорные экскурсии по городу, возможность увидеть Китай буквально на другом берегу реки, а также экскурсия на Амурское телевидение, где каждый желающий может посмотреть, как работает современный канал, чем занимаются разные отделы и какими навыками необходимо обладать.
Цена на лето 2026 года стабильна: 21 251 рубль с взрослого путешественника. Для детей поездка обойдётся дешевле: 16 747 рублей до 10 лет и 17 787 рублей для подростков.
Космоград Циолковский и первый гражданский космодром «Восточный».
Экскурсионный тур «Просто космос» предлагает жителям Хабаровска погрузиться в увлекательное и познавательное путешествие в космоград Циолковский, где расположен первый гражданский космодром «Восточный». Первый набор туристов произойдёт уже 26 июня. Начиная с пятничного вечера и заканчивая утром воскресенья, можно увидеть, как происходит процесс изготовления космических кораблей и их запуск.
Космодром «Восточный» — один из самых амбициозных и масштабных проектов в истории современной России. Российский космодром расположен на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи города Циолковский. В пакетный тур включены проезд в плацкартном вагоне на поезде туда-обратно (Хабаровск — Ледяная), оформление пропуска на космодром «Восточный», трансфер и гид, экскурсии и входные билеты по программе. Однако будьте внимательны: питание предоставляется только в обед.
В программе тура — посещение музея космодрома «Восточный», технического комплекса и такелажно-испытательного корпуса ракет-носителей. Можно своими глазами увидеть создание машин, покоряющих космос. Также в программе участников ожидает космический обед в столовой космодрома и посещение сувенирного киоска.
Цена тура стабильна для первых двух потоков — 29 049 рублей для взрослых. Для детей до 10 лет возможность заглянуть в мир космических машин обойдётся дешевле: 25 126 рублей до 10 лет и 26 031 для подростков. Для последнего летнего выезда цена ненамного вырастет: 29 057 для взрослого, 25 135 — для самых маленьких путешественников и 26 040 для подрастающих.
Что выбрать?
Среди трёх дальневосточных туров самым частым стал «Комсомольский экспресс» — семь поездок за лето. Если хотите уехать в ближайшие выходные, скорее всего, свободные места будут именно здесь.
Тур в Благовещенск анонсирован всего трижды за лето. Зато он для тех, кто любит уникальные программы: мастер-классы по росписи, старинную калачную и атмосферу приграничного города.
«Просто космос» занимает среднюю ценовую нишу, но заметно дороже двух других туров выходного дня. Разница оправдана: реальный космодром, закрытые объекты и обед в столовой космодрома — такого опыта больше нигде не получить.
Если планируете поездку с детьми, лучший выбор — «Комсомольский экспресс». Здесь разница между взрослым и детским билетом самая заметная: почти 4 тысячи рублей экономии. В благовещенском туре скидка для ребёнка скромнее, а в космическом туре — минимальна.
Статья подготовлена Арианой Коврижкиной.