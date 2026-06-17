12 тонн контрабандной красной рыбы не пустили в Китай таможенники Приморья

Уссурийские таможенники вместе с УФСБ по Приморскому краю остановили попытку вывезти в Китай 12 тонн мороженой кеты неустановленного происхождения. Об этом написал Telegram-канал «ФТС России».
Всю партию рыбы оценили практически в 4 млн рублей. Китайский предприниматель, действовавший в сговоре с российским дистрибьютором рыбной продукции, пытался вывезти товар через пункт пропуска «Краскино».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что вывозимая рыба не имеет документов о её происхождении. Документы, которые предприниматель представил для таможенного декларирования и экспорта, на самом деле не относились к перемещаемой партии.
Ведомство возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ — контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершённая группой лиц по предварительному сговору. Статья предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.