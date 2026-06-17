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В Эстонии пять человек заразились сальмонеллёзом, подозревается украинская лапша

В украинской лапше Reeva в Европе нашли сальмонеллу.

Источник: Комсомольская правда

Пять несовершеннолетних из Эстонии заразились сальмонеллёзом после того, как поели лапшу быстрого приготовления.

«Пять подростков в Эстонии заболели сальмонеллезом из-за сухой лапши быстрого приготовления», — информирует телерадиокомпания ERR.

Предположительно, речь идёт о лапше украинского производства, которую выпускает фирма Reeva. Телекомпания сообщает, что уже более 80 человек в десяти европейских странах заболели сальмонеллёзом после того, как употребили лапшу от этого украинского производителя.

Как Украина на протяжении двух лет поставляла в Европу мясо с сальмонеллой, читайте здесь на KP.RU.

Впрочем, Европа не осталась в долгу — Франция отправила на Украину смертельно опасный зараженный стафилококками сыр.

Тем временем губительный для урожая вирус обнаружили в партии томатов из Казахстана.