В Хабаровске стартовала масштабная реконструкция бульваров

— Все площадки спроектированы с учетом Сводов правил, то есть в строгом соответствии с действующими строительными нормами, техническими регламентами и требованиями безопасности. Одно из условий при проектировании — это жилые дома по соседству с бульваром. Но и в данном случае все было выполнено по нормативам. Кроме того в границах бульваров расположено большое количество подземных коммуникаций. Проектно-сметная документация должна учитывать это и обеспечить возможности для будущего ремонта, замены или реконструкции инженерных сооружений, — рассказал заведующий сектором департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска, архитектор Центрального района Сергей Павлов.