В Хабаровске стартовала масштабная реконструкция бульваров

Две главные «зеленые артерии» Хабаровска — Амурский и Уссурийский бульвары — ждет поэтапное обновление. Это приоритетные объекты мастер-плана социально-экономического развития города до 2030 года. Подготовка проекта реконструкции заняла пару лет. Сначала администрация города собрала у хабаровчан, в том числе у студентов-архитекторов, предложения по преображению бульваров, чтобы создать концепции благоустройства. Самые актуальные и приемлемые идеи обсуждались с горожанами. С учетом полученных замечаний были доработаны решения для проектно-сметной документации. Основная цель проекта — сохранение главной функции бульваров, как прогулочной зоны с многофункциональными общественными пространствами для отдыха и досуга хабаровчан с максимальным сбережением озеленения.
От Пушкина до Шеронова.
На Уссурийском бульваре на первом этапе реконструируется 300-метровый участок между улицами Пушкина и Шеронова. На это в текущем году ассигновано чуть больше 181 миллиона рублей. Территория ограждена, там работает строительная техника. С пешеходных дорожек уже сняты старое асфальтовое покрытие и брусчатка, идет подготовка к замене грунта с использованием песка и щебня.
Проектом предусмотрено создание комфортной и функциональной городской среды с хорошо продуманным зонированием. Так, в этой части бульвара появятся пространства для тихого отдыха с удобными скамейками, территории для детских игр с горками, канатной дорогой и уличным «оркестром» из ударных инструментов. А для любителей активностей — двухполосная велодорожка по краям бульвара и небольшой скейт-парк.
— Все площадки спроектированы с учетом Сводов правил, то есть в строгом соответствии с действующими строительными нормами, техническими регламентами и требованиями безопасности. Одно из условий при проектировании — это жилые дома по соседству с бульваром. Но и в данном случае все было выполнено по нормативам. Кроме того в границах бульваров расположено большое количество подземных коммуникаций. Проектно-сметная документация должна учитывать это и обеспечить возможности для будущего ремонта, замены или реконструкции инженерных сооружений, — рассказал заведующий сектором департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска, архитектор Центрального района Сергей Павлов.
По его словам, запланировано обновление всех пешеходных связей с учетом стандартов для маломобильных групп населения и комфортной городской среды. Строители установят красивые гранитные бордюры, которые отличаются долговечностью, уложат качественную брусчатку с тактильной плиткой для слабовидящих. На площади у скульптурной композиции «Лотос» по просьбам горожан заменят скользкое покрытие. Украшением этой части бульвара станут арки-перголы, парковые качели и декоративные приствольные решетки, другие малые архитектурные формы.
Одно из главных направлений реконструкции общественных пространств — сохранение и приумножение их зеленого наряда, которым столь дорожат и гордятся хабаровчане. В этом году на Уссурийском бульваре появится полторы сотни молодых зеленых насаждений.
— Осенью на данном участке бульвара будут высажены 50 крепких и адаптированных к дальневосточным условиям деревьев разных видов, включая боярышник, черемуху, сирень, калину, барбарис, березы, клены и липы, а еще более 100 кустарников. Под санитарную рубку попадут всего 35 ветхих растений, — уточнила начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города Ирина Дубянская.
Напомним, концепция озеленения Хабаровска была разработана с учетом рекомендаций сотрудников Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН после инвентаризации всех зеленых насаждений города и создания их реестра.
От Ленинградской до Дикопольцева.
Столь же масштабная реконструкция ждет Амурский бульвар на 400-метровом отрезке от улицы Ленинградской до улицы Дикопольцева — площадь благоустройства превышает 2,8 гектара. На нее выделено более 195 миллионов рублей.
Здесь также планируется обновить брусчатку на пешеходных связях и тротуарах, уложить тактильную плитку, установить гранитные бордюры, устроить велодорожку. Украсят Амурский бульвар новые скамейки, уличные вазоны, парковые качели, перголы. Дополнительным объектом станет сцена с навесом, где будут проходить культурно-массовые мероприятия. Ее установят у фонтана возле кинотеатра «Дружба».
На двух хабаровских бульварах появятся велодорожки. Фото: Пресс-служба администрации города Хабаровска.
— На Амурском бульваре появятся места для отдыха, арт-объекты, детские игровые комплексы, спортивные тренажеры, турники и брусья, веревочный парк, — рассказал Сергей Павлов.
В этой части бульвара проходит трамвайная линия. Ее пути будут отсыпаны щебнем, а на переезде установят прирельсовый резиновый профиль, чтобы обеспечить безопасный проезд автомобилей. Ждет обновления трамвайная остановка «Вокзал». Вместо открытых навесов там появится современный павильон.
Планируется на Амурском бульваре и комплексное озеленение. Там высадят саженцы разных сортов клена, сделают живую изгородь из пузыреплодника, разместят на клумбах многолетние цветы — флоксы.
По контракту завершить первый этап благоустройства бульваров подрядчик должен до 30 сентября.
Под общественным контролем.
В начале июня Сергей Кравчук встретился с жителями, общественниками, представителями науки, чтобы обсудить начавшуюся реконструкцию бульваров. Мэр заверил: за этой работой будет установлен общественный контроль.
Все новые элементы благоустройства будут долговечными и смогут выдерживать хабаровский климат с его осадками, температурными качелями, влажностью, экстремальными морозами, ветрами и повышенным УФ-излучением.
Реконструированные участки обоих бульваров подключат к системе «Безопасный город» для контроля общественного порядка через видеонаблюдение. Обновится и наружное освещение.
Напомним, проект будет реализован в соответствии с мастер-планом города. Благоустройство бульваров ведется на средства Единой президентской субсидии — особого инструмента поддержки социальных и инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке, а также краевого бюджета. Общий бюджет реновации оценивается в 1,7 миллиарда рублей, а основные этапы ее рассчитаны до 2028 года включительно.
От первого лица.
Сергей Кравчук, мэр Хабаровска:
— В этом году мы приступили к благоустройству бульваров. Администрация города примет исчерпывающие меры, чтобы взятые обязательства перед жителями по реализации проектов были выполнены. Реконструкция Амурского и Уссурийского бульваров находится на особом контроле губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Новое благоустройство сделает бульвары еще более привлекательными для жителей Хабаровска всех возрастов и для туристов.