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Спасатели рассказали, когда человек должен снимать с себя украшения

Мособлпожспас: ювелирные украшения нужно снимать перед баней и тренировкой.

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Находящиеся на человеке ювелирные изделия, прежде всего различные кольца, нужно снимать перед баней, тренировкой и в жару, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГКУ «Мособлпожспас».

«Необходимо обязательно снимать с себя ювелирные украшения, в первую очередь кольца, перед посещением бани, в жаркую погоду, а также перед предстоящей физической нагрузкой», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в противном случае появившийся сильный отек может быть опасен и потребует срочного медицинского вмешательства.

«При появлении сильного отека нужно как можно быстрее позвонить по номеру вызова экстренных служб “112”, — заключил собеседник агентства.