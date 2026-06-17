Спасатели рассказали, когда человек должен снимать с себя украшения

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Находящиеся на человеке ювелирные изделия, прежде всего различные кольца, нужно снимать перед баней, тренировкой и в жару, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГКУ «Мособлпожспас».
«Необходимо обязательно снимать с себя ювелирные украшения, в первую очередь кольца, перед посещением бани, в жаркую погоду, а также перед предстоящей физической нагрузкой», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в противном случае появившийся сильный отек может быть опасен и потребует срочного медицинского вмешательства.
«При появлении сильного отека нужно как можно быстрее позвонить по номеру вызова экстренных служб “112”, — заключил собеседник агентства.