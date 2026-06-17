В ГД предложили регистрировать автомобили в МФЦ по всей России

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Функционал МФЦ по всей России необходимо расширить, предоставив гражданам возможность постановить на государственный учет автомобиль, следует из писем главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Документы есть в распоряжении ТАСС.
В качестве примера парламентарий привел опыт города Шахты Ростовской области, где МФЦ совместно с областным МВД организовали предоставление услуги регистрации транспортных средств на единой площадке.
«Практический опыт МАУ “МФЦ г. Шахты” демонстрирует эффективную реализацию принципа “одного окна”. Подобный подход исключает необходимость посещения гражданами многочисленных инстанций, существенно экономит время заявителей, снижает уровень бюрократической нагрузки и повышает качество предоставления государственных услуг. Полагаю, что реализация данного проекта на базе МФЦ является весьма успешной и заслуживает масштабирования в других субъектах Российской Федерации», — указано в тексте писем.
Нилов отметил, что благодаря такому подходу граждане получили возможность в комфортных условиях решать широкий спектр вопросов: оперативно поставить автомобиль на государственный учет, пройти технический осмотр, оформить полис ОСАГО и на месте оплатить все необходимые государственные пошлины.
Сейчас автомобиль можно зарегистрировать в любом регионе, независимо от места прописки самого автовладельца. Процедура проводится в отделении ГИБДД, а также доступна в некоторых МФЦ, в том числе в некоторых флагманских центрах госуслуг в Москве.