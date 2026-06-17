В ГД предложили регистрировать автомобили в МФЦ по всей России

Сейчас автомобиль можно зарегистрировать в любом регионе, независимо от места прописки самого автовладельца. Процедура проводится в отделении ГИБДД, а также доступна в некоторых МФЦ, в том числе в некоторых флагманских центрах госуслуг в Москве.