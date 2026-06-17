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Новосибирск и Шымкент связали прямыми рейсами

Полёты будут осуществляться дважды в неделю.

Источник: НДН.ИНФО

Авиакомпания SCAT Airlines запустила прямые рейсы из Новосибирска в Шымкент. Об этом информирует пресс-служба аэропорта Толмачёво.

Первый рейс состоялся 16 июня. В аэропорт Толмачёво прибыл 71 пассажир, а в Шымкент отправилось 87 человек.

Рейсы выполняются на самолётах Boeing 737 MAX и занимают около 2 часов 30 минут. Полёты запланированы по вторникам и пятницам.

По прибытии в Шымкент пассажиры смогут продолжить свои путешествия в международные направления, такие как Стамбул, Тбилиси, Будапешт, Мюнхен, Камрань и другие города.

Татьяна Картавых

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