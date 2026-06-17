Герой Кабо-Верде набрал уже 10,5 млн подписчиков в Instagram*

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья расплакался после матча с Испанией на чемпионате мира. Причиной стала не только сама игра, но и семейная история: его мать не смогла приехать на матч, потому что не могла позволить себе визу в США. Он признался, что хотел бы разделить этот день с матерью и покойной бабушкой. Поэтому радость после матча смешалась со слезами: самый важный человек не смог увидеть его главный футбольный вечер с трибуны.