Россиянам объяснили, когда маркетплейсы не несут ответственности за контрафакт

Конституционный суд РФ подтвердил, что законодательные нормы, позволяющие рассматривать маркетплейсы в качестве информационных посредников в сфере торговли, не противоречат основному закону страны. Как следует из судебных материалов, судьи также уточнили условия, при которых онлайн-площадки могут быть освобождены от ответственности за продажу контрафактной продукции.