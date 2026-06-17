Новосибирцам напомнили о непопулярных льготах для пенсионеров

Право на вычет распространяется не только на самого заявителя, но и на его супруга, родителей и детей при соблюдении ряда условий. Подать декларацию можно в течение трёх лет после года оплаты — это особенно актуально для работающих пенсионеров и тех, кто недавно вышел на пенсию и ранее уплачивал НДФЛ.