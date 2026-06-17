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Новосибирцам напомнили о непопулярных льготах для пенсионеров

Пенсионеры могут вернуть налоговый вычет за отдых в санатории.

Источник: Freepik

Пенсионеры могут вернуть часть уплаченного НДФЛ за расходы на санаторно-курортное лечение, напомнил адвокат Станислав Вершинин в беседе с «Вечерней Москвой».

Для этого необходимо, чтобы учреждение имело медицинскую лицензию, а также были на руках договор с санаторием, документы об оплате и справка об оказанных услугах.

Право на вычет распространяется не только на самого заявителя, но и на его супруга, родителей и детей при соблюдении ряда условий. Подать декларацию можно в течение трёх лет после года оплаты — это особенно актуально для работающих пенсионеров и тех, кто недавно вышел на пенсию и ранее уплачивал НДФЛ.

Кроме того, пожилые собственники жилья вправе получить компенсацию за взносы на капитальный ремонт: с 70 лет возмещается 50% расходов, с 80 лет — 100%. Льгота обычно доступна одиноко проживающим неработающим пенсионерам или семьям, где все члены не работают и являются пенсионерами. Если же с пенсионером зарегистрированы работающие родственники, право на компенсацию, как правило, утрачивается.