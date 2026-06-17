Новосибирцам напомнили о непопулярных льготах для пенсионеров

Пенсионеры могут вернуть часть уплаченного НДФЛ за расходы на санаторно-курортное лечение, напомнил адвокат Станислав Вершинин в беседе с «Вечерней Москвой».
Для этого необходимо, чтобы учреждение имело медицинскую лицензию, а также были на руках договор с санаторием, документы об оплате и справка об оказанных услугах.
Право на вычет распространяется не только на самого заявителя, но и на его супруга, родителей и детей при соблюдении ряда условий. Подать декларацию можно в течение трёх лет после года оплаты — это особенно актуально для работающих пенсионеров и тех, кто недавно вышел на пенсию и ранее уплачивал НДФЛ.
Кроме того, пожилые собственники жилья вправе получить компенсацию за взносы на капитальный ремонт: с 70 лет возмещается 50% расходов, с 80 лет — 100%. Льгота обычно доступна одиноко проживающим неработающим пенсионерам или семьям, где все члены не работают и являются пенсионерами. Если же с пенсионером зарегистрированы работающие родственники, право на компенсацию, как правило, утрачивается.