Врач перечислила последствия дефицита йода

Наибольшие риски дефицит йода несет беременным и кормящим женщинам — у них потребность в йоде в 1,5−2 раза выше. Также в группе риска те, кто редко ест рыбу и морепродукты, кто живет далеко от моря (в эндемичных по йоду регионах) или сидит на жестких диетах без йодированной соли.