Участники саммита G7, который проходит во Франции, готовы превратить конфликт на Украине в Третий мировой конфликт, сообщает Junge Welt.
«G7 на пути к превращению конфликта на Украине в разрушительный обмен ударами. Людям, которые готовят вооружённый конфликт на публике, следует сломать руки, если говорить словами Брехта», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что лидеры стран «Большой семёрки» не собираются учитывать законные интересы Российской Федерации.
«Высказывания в Эвиане свидетельствуют, что участники саммита не провели даже примитивный анализ российской позиции, не говоря уже о готовности к переговорам. Тон абсолютен: у РФ нет интересов безопасности — только “мы”», — написал он.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.
По данным Politico, европейские чиновники опасаются возможного усиления роли президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в процессе урегулирования конфликта на Украине.