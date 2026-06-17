В Омске суд обязал предприятие снизить выбросы в атмосферу

Куйбышевский районный суд Омска обязал ООО «К-Ником» разработать и утвердить план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Предприятие расположено на улице 1-я Казахстанская и относится к III категории негативного воздействия на окружающую среду. По данным надзорных органов, компания не выполнила требования природоохранного законодательства: не подготовила план снижения выбросов и не направляла отчётность в уполномоченные ведомства в 2025 году и в начале 2026 года.
Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал организацию разработать и согласовать план мероприятий по снижению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области.
Срок исполнения решения — три месяца с момента вступления его в законную силу.