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В Омске суд обязал предприятие снизить выбросы в атмосферу

«К-Ником» не отчитывалось о воздействии на атмосферу и не разработало обязательные экологические меры.

Источник: Om1 Омск

Куйбышевский районный суд Омска обязал ООО «К-Ником» разработать и утвердить план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Предприятие расположено на улице 1-я Казахстанская и относится к III категории негативного воздействия на окружающую среду. По данным надзорных органов, компания не выполнила требования природоохранного законодательства: не подготовила план снижения выбросов и не направляла отчётность в уполномоченные ведомства в 2025 году и в начале 2026 года.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал организацию разработать и согласовать план мероприятий по снижению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области.

Срок исполнения решения — три месяца с момента вступления его в законную силу.