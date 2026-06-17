Гостехнадзор приостановил работу 13 аттракционов в Хабаровском крае

Инспекторы управления государственного технического надзора Хабаровского края проверили 50 зарегистрированных уличных аттракционов в парках региона, 13 объектов не прошли проверку. Регистрация этих каруселей и батутов приостановлена до устранения нарушений. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Проверки стартовали в начале июня с приходом устойчивого тепла и открытием летних парков. В список попали как стационарные карусели, так и надувные батуты. Основные нарушения — просроченное техническое освидетельствование со сроком действия более 12 месяцев либо отсутствие регистрации аттракциона в госреестре. Также инспекторы проверили наличие приборов для измерения роста и веса детей, аптечек, ветромеров, журналов контроля и информационных табличек. Мелкие недочеты устранялись на месте, но в случае грубых нарушений владельцам грозит административная ответственность.
Среди объектов, эксплуатация которых приостановлена, карусель «Хип-Хоп» на городских прудах, надувные батуты в парке «Северный», на территории гостиничного комплекса «Ривьера» и в парке ООО «Арлекин» в Хабаровске, а также батуты на площади Драматического театра и в парке «Судостроитель» в Комсомольске-на-Амуре, батуты в селе Некрасовка Хабаровского района, в рабочем поселке Чегдомын Верхнебуреинского района и в селе Богородском Ульчского района.
— Мы выявили грубые нарушения: либо освидетельствование просрочено, либо регистрация вообще отсутствует. Пока владельцы не приведут документы в порядок, аттракционы работать не будут. Мы не стремимся испортить отдых, мы стремимся сделать его безопасным, — заявил начальник управления государственного технического надзора главного управления Валерий Яншин.
Он добавил, что повторные инспекции пройдут в ближайшие две недели.
Всего под надзором управления в крае находится 82 аттракциона: колеса обозрения, передвижные горки, надувные батуты, которые появляются в селах только летом. Предсезонные проверки в этом году охватили Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, а также Верхнебуреинский, Хабаровский и Ульчский районы.
Полный реестр разрешенных объектов с актуальными датами освидетельствования опубликован на официальном сайте управления.