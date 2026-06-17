Гостехнадзор приостановил работу 13 аттракционов в Хабаровском крае

Проверки стартовали в начале июня с приходом устойчивого тепла и открытием летних парков. В список попали как стационарные карусели, так и надувные батуты. Основные нарушения — просроченное техническое освидетельствование со сроком действия более 12 месяцев либо отсутствие регистрации аттракциона в госреестре. Также инспекторы проверили наличие приборов для измерения роста и веса детей, аптечек, ветромеров, журналов контроля и информационных табличек. Мелкие недочеты устранялись на месте, но в случае грубых нарушений владельцам грозит административная ответственность.