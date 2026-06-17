Депутат Бессараб назвала две даты индексации пенсий в 2026 году

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» назвала ближайшие сроки повышения пенсий. Первая индексация произойдёт 1 августа 2026 года — она затронет тех пенсионеров, которые работали в 2025 году. Вторая, с 1 октября, коснётся денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых структур, а вслед за ним вырастут и пенсии бывших силовиков.
«Буквально 1 августа мы ожидаем повышения пенсий работавших в 2025 году пенсионеров. Индексация будет произведена в размере до трёх индивидуальных пенсионных коэффициентов в зависимости от заработной платы и отчислений работающего пенсионера за 2025 год», — сообщила Бессараб. Размер прибавки будет зависеть от зарплаты и страховых отчислений за прошлый год. В среднем, по оценкам экспертов, добавка может составить несколько сотен рублей в месяц.
С 1 октября, по словам депутата, проиндексируют денежное довольствие военных и приравненных к ним лиц — примерно на 4%. Это автоматически повлечёт перерасчёт пенсий для бывших сотрудников силовых ведомств. Ранее директор программы «ФМЦ» Президентской академии Нина Гукасова напомнила, что россияне без трудового стажа могут получать социальную пенсию — в среднем 16,5 тыс. рублей, но только после 69 лет для мужчин и 64 лет для женщин.