Депутат Бессараб назвала две даты индексации пенсий в 2026 году

«Буквально 1 августа мы ожидаем повышения пенсий работавших в 2025 году пенсионеров. Индексация будет произведена в размере до трёх индивидуальных пенсионных коэффициентов в зависимости от заработной платы и отчислений работающего пенсионера за 2025 год», — сообщила Бессараб. Размер прибавки будет зависеть от зарплаты и страховых отчислений за прошлый год. В среднем, по оценкам экспертов, добавка может составить несколько сотен рублей в месяц.