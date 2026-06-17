Названы фразы, по которым можно вычислить телефонного мошенника

«Вот пример фраз, с которыми сталкивались наши слушатели: “У вас заканчивается договор на обслуживание номера. Необходимо продлить его в ближайшее время, иначе номер будет передан другому лицу”. “Здравствуйте, я случайно перевел вам на карту деньги. Верните их, пожалуйста, по следующим реквизитам”. “В вашем личном кабинете зафиксирован вход с неизвестного устройства и подозрительная активность. Если это не вы, срочно позвоните по номеру”, — рассказала Шилина.