Названы фразы, по которым можно вычислить телефонного мошенника

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Мошенники всегда торопят, давят на эмоции и используют пугающие или, наоборот, заманчивые формулировки: они могут говорить про заканчивающийся договор на обслуживание номера, случайный перевод денег на карту и подозрительный вход в личный кабинет, рассказала РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.
«Вот пример фраз, с которыми сталкивались наши слушатели: “У вас заканчивается договор на обслуживание номера. Необходимо продлить его в ближайшее время, иначе номер будет передан другому лицу”. “Здравствуйте, я случайно перевел вам на карту деньги. Верните их, пожалуйста, по следующим реквизитам”. “В вашем личном кабинете зафиксирован вход с неизвестного устройства и подозрительная активность. Если это не вы, срочно позвоните по номеру”, — рассказала Шилина.
Она отметила, что мошенники всегда торопят, давят на эмоции и используют формулировки, чтобы отключить критическое мышление собеседника. Зная эти слова-маркеры, можно вовремя распознать угрозу. Ознакомиться с этими и менее распространенными фразами можно на портале проекта.
«Именно для того, чтобы помочь москвичам не запутаться в этом потоке, наш проект “Перезвони сам” ведет на своем сайте специальный раздел “Что обычно говорят мошенники?”. Мы не только отслеживаем и описываем их новые “фишки”, но и собираем конкретные, часто используемые ими фразы», — добавила эксперт.