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Школьник поймал 46 рыб на «Рыбафесте» в Хабаровском крае и забрал сразу две награды

Третий гастрофестиваль «Рыбафест» в Бикинском округе стал настоящим праздником для любителей рыбалки и вкусной еды. Его посетили 800 человек. Звездный момент — победа школьника Ярослава Фомина в конкурсе: юный рыбак поймал 46 трофеев и завоевал две награды сразу — «Первая пойманная рыба» и «Самый удачливый рыбак». На кухне тоже кипели страсти: 12 команд боролись за.

Третий гастрофестиваль «Рыбафест» в Бикинском округе стал настоящим праздником для любителей рыбалки и вкусной еды. Его посетили 800 человек. Звездный момент — победа школьника Ярослава Фомина в конкурсе: юный рыбак поймал 46 трофеев и завоевал две награды сразу — «Первая пойманная рыба» и «Самый удачливый рыбак». На кухне тоже кипели страсти: 12 команд боролись за звание мастеров ухи. Каждая из них получила признание в отдельной номинации, а лучшие — дипломы и призы. Источник: АНО «ТИЦ».