Хабаровский «Амур» начнет новый сезон в КХЛ 6 сентября

В этот день «тигры» сыграют в Магнитогорске с местным «Металлургом». Через два дня, 8 сентября, они проведут повторный матч с «Магниткой» на выезде, а 10 и 12 сентября хабаровчане сыграют в Новосибирске с «Сибирью» и в Астане с «Барысом», после чего отправятся в Хабаровск. На родном льду хоккеисты «Амура» впервые в новом сезоне сыграют только 19 сентября против московского «Динамо». Далее их ждут еще четыре домашних матча — 21 сентября с череповецкой «Северсталью», 23 сентября с московским ЦСКА, 25 сентября с ярославским «Локомотивом» и 29 сентября с нижнекамским «Нефтехимиком». Добавим, что в регулярном чемпионате сезона 2026/2027 хабаровский «Амур» проведет шесть игр дальневосточного дерби с владивостокским «Адмиралом» — 25 октября, 25 декабря и 11 марта в Хабаровске, а также 1 ноября, 15 декабря и 20 марта во Владивостоке.