Один лесной пожар сейчас действует в Хабаровском крае

За прошлую неделю было потушено три лесных пожара — в Верхнебуреинском, Николаевском и Хабаровском районах. Предположительные причины возгораний — несоблюдение противопожарных мер и «сухие» грозы, когда искры от молний попадают в сухую траву. Общая площадь, пройденная огнем, составила 87,9 гектара. Все очаги ликвидировали в первые сутки. На 16 июня в Хабаровском крае остался один пожар — в Верхнебуреинском районе. Площадь возгорания составляет 4 гектара, угрозу населенным пунктам пожар не представляет. «Несмотря на отмену с 8 июня запрета на посещение лесов, особый противопожарный режим в регионе продолжает действовать. А это значит, что открытый огонь по-прежнему запрещен — костры, мангалы, сжигание травы и мусора остаются под строгим запретом», — отметил и.о. начальника отдела охраны лесов министерства лесного хозяйства и лесопереработки края Максим Зеленов. 37 специализированных групп продолжают круглосуточный мониторинг леса. Каждый день они проверяют места, часто посещаемые отдыхающими, чтобы предотвратить возникновение огня. Для наблюдения используют дроны.