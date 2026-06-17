За прошлую неделю было потушено три лесных пожара — в Верхнебуреинском, Николаевском и Хабаровском районах. Предположительные причины возгораний — несоблюдение противопожарных мер и «сухие» грозы, когда искры от молний попадают в сухую траву. Общая площадь, пройденная огнем, составила 87,9 гектара. Все очаги ликвидировали в первые сутки. На 16 июня в Хабаровском крае остался один пожар — в Верхнебуреинском районе. Площадь возгорания составляет 4 гектара, угрозу населенным пунктам пожар не представляет. «Несмотря на отмену с 8 июня запрета на посещение лесов, особый противопожарный режим в регионе продолжает действовать. А это значит, что открытый огонь по-прежнему запрещен — костры, мангалы, сжигание травы и мусора остаются под строгим запретом», — отметил и.о. начальника отдела охраны лесов министерства лесного хозяйства и лесопереработки края Максим Зеленов. 37 специализированных групп продолжают круглосуточный мониторинг леса. Каждый день они проверяют места, часто посещаемые отдыхающими, чтобы предотвратить возникновение огня. Для наблюдения используют дроны.
Один лесной пожар сейчас действует в Хабаровском крае
За прошлую неделю было потушено три лесных пожара — в Верхнебуреинском, Николаевском и Хабаровском районах. Предположительные причины возгораний — несоблюдение противопожарных мер и «сухие» грозы, когда искры от молний попадают в сухую траву. Общая площадь, пройденная огнем, составила 87,9 гектара. Все очаги ликвидировали в первые сутки. На 16 июня в Хабаровском крае остался один пожар.