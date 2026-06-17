«Сим‑фабрика» мошенников: в Хабаровске и Москве накрыли сеть узлов связи

Правоохранители пресекли деятельность техподдержки телефонных аферистов. Житель Хабаровска и двое москвичей обеспечивали работу терминалов пропуска трафика: размещали сим‑карты в устройствах и предоставляли номера мошенникам за деньги. Узлы связи работали в арендованных квартирах двух городов. Масштаб операции поражает: при обысках полицейские изъяли более 2 000 сим‑карт, 10 сим‑боксов, технику и банковские карты. Возбуждено уголовное дело. Один подозреваемый из Московской области находится под стражей, другой — под домашним арестом, хабаровчанин дал обязательство о явке. Источник: канал официального представителя МВД России Ирины Волк gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/16178284333677.mp4