Сборная Норвегии обыграла Ирак в матче чемпионата мира по футболу

Для обеих команд этот турнир — долгожданное возвращение. Норвегия не играла на ЧМ с 1998 года, Ирак — с 1986-го. Теперь они оказались в одной группе вместе с Францией и Сенегалом. Французы уже стартовали с победы над Сенегалом — 3:1.