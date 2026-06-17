Сборная Норвегии обыграла Ирак в матче чемпионата мира по футболу

Форвард «Манчестер Сити» оформил дубль ещё в первом тайме, забив на 29-й и 43-й минутах. К концу игры норвежцы добавили ещё два гола: отличились Остигард и Торстведт. Ирак сумел ответить лишь одним точным ударом — на счету Аймана Хуссейна.
Для обеих команд этот турнир — долгожданное возвращение. Норвегия не играла на ЧМ с 1998 года, Ирак — с 1986-го. Теперь они оказались в одной группе вместе с Францией и Сенегалом. Французы уже стартовали с победы над Сенегалом — 3:1.
Ранее премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился перенести начало рабочего дня во всех ведомствах 17 июня на 10:00 по местному времени. Причиной стал матч сборной Ирака против Норвегии на чемпионате мира по футболу.
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