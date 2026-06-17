Сварщики в России могут рассчитывать на страховую пенсию в 36 тысяч рублей

Он напомнил, что за год россиянин может накопить не более десяти пенсионных баллов, которые напрямую влияют на размер будущей пенсии. Так, при зарплате 105 тысяч рублей за 40 лет работы можно накопить 169,2 пенсионного балла. Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году составляет 156,76 рублей.