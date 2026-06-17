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Новосибирцев предупредили об опасных последствиях бесед с чат-ботами

Общение с ИИ может разрушить психику россиян.

Источник: Freepik

Затяжные диалоги с ИИ-ботами вместо общения с Богом негативно влияют на психику россиян, предупредил в беседе с NEWS.ru председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его словам, психиатры всё чаще фиксируют случаи так называемого ИИ-психоза: люди, часами общающиеся с чат-ботами, теряют связь с реальностью, впадают в бред и начинают верить, что машина обладает сознанием или божественной силой.

Иванов отметил, что чем больше времени человек проводит в общении с ботом, тем сильнее приписывает ему человеческие качества, хотя машина лишь имитирует чувства. Это может ослабить способность выстраивать искренние отношения в реальном мире.