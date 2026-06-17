В Комсомольске-на-Амуре девочка-инвалид добилась лекарств через прокуратуру

Ребёнок имеет право на бесплатное лекарственное обеспечение по состоянию здоровья. Такие препараты должны предоставляться без задержек, потому что для семьи это не обычная аптечная покупка, а часть постоянного лечения, от которого зависит самочувствие девочки.