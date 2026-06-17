В Комсомольске-на-Амуре девочка-инвалид добилась лекарств через прокуратуру

В Комсомольске-на-Амуре прокуратура помогла 10-летней девочке-инвалиду получить жизненно необходимые лекарства. Проверку провели после обращения её матери, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Ребёнок имеет право на бесплатное лекарственное обеспечение по состоянию здоровья. Такие препараты должны предоставляться без задержек, потому что для семьи это не обычная аптечная покупка, а часть постоянного лечения, от которого зависит самочувствие девочки.
Однако нужными лекарствами ребёнка вовремя не обеспечили. Мать была вынуждена обратиться за помощью в надзорное ведомство, после чего прокуратура проверила исполнение законодательства в сфере здравоохранения.
После вмешательства прокуратуры девочка получила необходимые препараты. В ведомстве отметили, что её право на льготное лекарственное обеспечение восстановлено.