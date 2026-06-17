Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре девочка-инвалид добилась лекарств через прокуратуру

Проверку провели после обращения её матери.

В Комсомольске-на-Амуре прокуратура помогла 10-летней девочке-инвалиду получить жизненно необходимые лекарства. Проверку провели после обращения её матери, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Ребёнок имеет право на бесплатное лекарственное обеспечение по состоянию здоровья. Такие препараты должны предоставляться без задержек, потому что для семьи это не обычная аптечная покупка, а часть постоянного лечения, от которого зависит самочувствие девочки.

Однако нужными лекарствами ребёнка вовремя не обеспечили. Мать была вынуждена обратиться за помощью в надзорное ведомство, после чего прокуратура проверила исполнение законодательства в сфере здравоохранения.

После вмешательства прокуратуры девочка получила необходимые препараты. В ведомстве отметили, что её право на льготное лекарственное обеспечение восстановлено.