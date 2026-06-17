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В Омске хоккеисты «Авангарда» перешли на российский мессенджер

Форвард «Авангарда» отметил, что легионеры быстро адаптировались, а команда столкнулась с ограничениями в мессенджерах.

Источник: Om1 Омск

Форвард омского «Авангарда» Наиль Якупов поделился мнением о том, как иностранные хоккеисты чувствуют себя в Омске, а также прокомментировал переход команды на российский мессенджер «Макс».

По словам игрока, легионеры быстро адаптировались в коллективе и активно взаимодействуют с российскими партнёрами по команде.

«Им всё нравится. У нас вообще отличный коллектив: многие россияне в этом сезоне говорили, что нынешние иностранцы — лучшие, с которыми они где-либо играли. Все наши легионеры добрые и отзывчивые, которые к тому же не кучковались своей отдельной кастой», — сказал Якупов.

Отдельно хоккеист прокомментировал ситуацию с ограничением доступа к соцсетям и коммуникацией внутри клуба.

«Сейчас можно найти выход из этой ситуации. У нас вся команда перешла на “Макс”, но иностранцы его скачать не могут. Поэтому приходилось дублировать расписания сразу в несколько мессенджеров», — добавил он.

Говоря о самом мессенджере, Якупов отметил, что относится к ситуации спокойно и старается минимизировать информационную нагрузку.

«Во всём нужно искать позитив. Я даже немного рад, что иногда в Казани (Якупов сейчас находится там в отпуске — прим. ред.) не ловит интернет. Мне не нужно часами отвечать на сообщения и листать соцсети», — пояснил форвард.