В Омске хоккеисты «Авангарда» перешли на российский мессенджер

Форвард омского «Авангарда» Наиль Якупов поделился мнением о том, как иностранные хоккеисты чувствуют себя в Омске, а также прокомментировал переход команды на российский мессенджер «Макс».
По словам игрока, легионеры быстро адаптировались в коллективе и активно взаимодействуют с российскими партнёрами по команде.
«Им всё нравится. У нас вообще отличный коллектив: многие россияне в этом сезоне говорили, что нынешние иностранцы — лучшие, с которыми они где-либо играли. Все наши легионеры добрые и отзывчивые, которые к тому же не кучковались своей отдельной кастой», — сказал Якупов.
Отдельно хоккеист прокомментировал ситуацию с ограничением доступа к соцсетям и коммуникацией внутри клуба.
«Сейчас можно найти выход из этой ситуации. У нас вся команда перешла на “Макс”, но иностранцы его скачать не могут. Поэтому приходилось дублировать расписания сразу в несколько мессенджеров», — добавил он.
Говоря о самом мессенджере, Якупов отметил, что относится к ситуации спокойно и старается минимизировать информационную нагрузку.
«Во всём нужно искать позитив. Я даже немного рад, что иногда в Казани (Якупов сейчас находится там в отпуске — прим. ред.) не ловит интернет. Мне не нужно часами отвечать на сообщения и листать соцсети», — пояснил форвард.