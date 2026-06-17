В Омске хоккеисты «Авангарда» перешли на российский мессенджер

«Им всё нравится. У нас вообще отличный коллектив: многие россияне в этом сезоне говорили, что нынешние иностранцы — лучшие, с которыми они где-либо играли. Все наши легионеры добрые и отзывчивые, которые к тому же не кучковались своей отдельной кастой», — сказал Якупов.