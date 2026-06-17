Руководители школ Хабаровского края поборются за звание «Директор года»

— Современный директор — это не только управленец, но и лидер, вдохновляющий школу на развитие, поиск новых решений и движение вперед, а также тот, у кого можно учиться превращать идеи в смелые проекты, создавать сплоченные коллективы и не бояться трудностей, — подчеркнули в министерстве образования Хабаровского края.