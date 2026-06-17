Руководители школ Хабаровского края поборются за звание «Директор года»

Руководители школ Хабаровского края прошли заявочный этап и стали участниками ежегодного конкурса «Директор года России». Конкуренцию им во втором туре составят 111 человек из разных уголков страны. В скором времени у конкурсантов начнутся испытания, в рамках которых им предстоит продемонстрировать управленческие навыки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Современный директор — это не только управленец, но и лидер, вдохновляющий школу на развитие, поиск новых решений и движение вперед, а также тот, у кого можно учиться превращать идеи в смелые проекты, создавать сплоченные коллективы и не бояться трудностей, — подчеркнули в министерстве образования Хабаровского края.
В число претендентов на победу вошли сразу три руководителя учебных учреждений края. За звание лучшего поборются директор Инженерной школы Комсомольска-на-Амуре Екатерина Баранова, директор школы № 3 имени А. И. Томилина Советской Гавани Алексей Балагуров и директор школы поселка Хурмули Нина Зырянова.
Скоро для участников начнется второй этап конкурса, где они расскажут об учебных учреждениях, которыми руководят, а также продемонстрируют свои достижения, компетенции и навыки решения профессиональных задач.
Напомним, что весной в Хабаровском крае выбрали лучших учителей в рамках традиционного конкурса профессионального мастерства «Педагогический звездопад». В финал вышел 21 педагог, из которых дипломами первой степени наградили семерых — по одному в каждой номинации.