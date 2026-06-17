В Хабаровском крае продолжает действовать особый противопожарный режим — разведение огня в лесах запрещено. За прошлую неделю огнеборцы потушили три лесных пожара в Верхнебуреинском, Николаевском и Хабаровском районах. Предположительные причины их возникновения — несоблюдение населением противопожарных мер и «сухие» грозы, когда искры от разряда молнии попадают на сухую траву, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
"Общая площадь, пройденная огнем, составила 87,9 га. Все очаги были ликвидированы в течение первых суток благодаря оперативной работе лесопожарных формирований, — уточнили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края.
Сегодня, 17 июня, в Хабаровском крае действуют три лесных пожара, два из которых — в Верхнебуреинском районе. Площадь возгорания составляет 121 га.
«Несмотря на отмену с 8 июня запрета на посещение лесов, особый противопожарный режим в регионе продолжает действовать. А это значит, что открытый огонь по-прежнему запрещен — костры, мангалы, сжигание травы и мусора остаются под строгим запретом», — отметил и.о. начальника отдела охраны лесов министерства лесного хозяйства и лесопереработки края Максим Зеленов.
Он добавил, что лесопожарные службы края продолжают круглосуточный мониторинг лесных массивов. Каждый день на маршруты выходят 37 специализированных групп. Их задача — проверка мест, где чаще всего бывают отдыхающие, чтобы предотвратить возникновение огня. Для наблюдения применяются дроны.
Напомним, за нарушение пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность: для граждан — от 40 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тыс. рублей, для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.
При обнаружении лесных пожаров незамедлительно сообщайте по телефону «прямой линии» лесной охраны: 8−800−100−94−00 или единой службы спасения 112 (звонок бесплатный).