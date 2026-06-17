Пентагон: ВС США нанесли удар по судну в Тихом океане

«Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по перевозке наркотиков. В ходе удара был убит один наркотеррорист, двое других мужчин выжили», — говорится в сообщении Южного командования ВС США в соцсети X*.