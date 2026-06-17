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Пентагон: ВС США нанесли удар по судну в Тихом океане

Военные Соединённых Штатов атаковали судно, якобы участвующее в наркотрафике в Тихом океане, сообщает Южное командование Пентагона.

Источник: Аргументы и факты

Военные Соединённых Штатов атаковали судно, якобы участвующее в наркотрафике в Тихом океане, сообщает Южное командование Пентагона.

В результате удара погиб один человек.

«Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по перевозке наркотиков. В ходе удара был убит один наркотеррорист, двое других мужчин выжили», — говорится в сообщении Южного командования ВС США в соцсети X*.

Напомним, в декабре президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США не исключают варианта нанесения ударов по странам, участвующим в производстве наркотиков.

По информации CNN, в 2025 году военные США ликвидировали у побережья Латинской Америки более 20 катеров, объясняя свои действия борьбой с наркоторговлей. При этом жертвами атак стали около 90 человек.

Напомним, в мае военные Соединённых Штатов атаковали лодку, якобы участвующую в наркотрафике в Тихом океане. По данным Пентагона, в результате удара погибли три человека.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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