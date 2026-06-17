В РФ разработали поворотные узлы для нового поколения российских синхротронов

«Ввод в эксплуатацию российских установок нового поколения диктует необходимость оснащения их передовым оборудованием. Это позволит в ближайшие годы как совершать важные открытия в фундаментальной науке, так и решать прикладные задачи: например, расшифровывать структуру сложных белков и вирусов, разрабатывать новые материалы для энергетики и лекарственные препараты. В нашей конструкции узлов применен волновой редуктор с червячной передачей — это позволяет решить проблему люфта, обеспечить жесткость конструкции и реализовать высокую точность передачи луча. Все это необходимо для поддержания его стабильности в рабочих условиях вакуума и при динамических нагрузках», — заявил куратор проекта, доцент кафедры «Авиационные робототехнические системы» МАИ Виталий Полянский, чьи слова приводятся в сообщении.