В РФ разработали поворотные узлы для нового поколения российских синхротронов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Ученые Московского авиационного института (МАИ) создали опытные образцы высокоточных поворотных механизмов, которые отвечают за положение элементов в оптических системах синхротронных станций. Они заменят импортные устройства в российских установках нового поколения, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Ввод в эксплуатацию российских установок нового поколения диктует необходимость оснащения их передовым оборудованием. Это позволит в ближайшие годы как совершать важные открытия в фундаментальной науке, так и решать прикладные задачи: например, расшифровывать структуру сложных белков и вирусов, разрабатывать новые материалы для энергетики и лекарственные препараты. В нашей конструкции узлов применен волновой редуктор с червячной передачей — это позволяет решить проблему люфта, обеспечить жесткость конструкции и реализовать высокую точность передачи луча. Все это необходимо для поддержания его стабильности в рабочих условиях вакуума и при динамических нагрузках», — заявил куратор проекта, доцент кафедры «Авиационные робототехнические системы» МАИ Виталий Полянский, чьи слова приводятся в сообщении.
По его словам, синхротроны последнего, четвертого поколения, существующие во Франции, Швеции, Бразилии и США, позволяют ученым изучать строение материалов на уровне атомов и молекул. Эти установки создают рентгеновские лучи высокой яркости и направленности — эти характеристики напрямую влияют на результаты проводимых с помощью синхротронов исследований.
Новые поворотные механизмы нужны для монохроматоров — важнейших приборов в составе синхротронной установки. Монохроматор выделяет из широкого пучка излучения луч с заданной энергией. Для оптимального позиционирования такого луча оптика внутри прибора должна настраиваться с максимальной точностью до десятых долей угловой секунды — для этого и потребуется разработка.
Опытные образцы уже готовы, их испытания планируют завершить в июне. В перспективе создание серийных агрегатов для используемых в России синхротронных станций. Проект, в котором участвуют институт «Робототехнические и интеллектуальные системы» МАИ и завод ООО «Пимек», реализуется по заказу Курчатовского института — ведущей научной организации России в области синхротронных и нейтронных исследований.
«Поворотные узлы на действующих в России синхротронных установках имеют ряд ограничений по точности и стабильности. Значительная часть этого оборудования — импортного производства, она состоит из компонентов, созданных несколько десятилетий назад. Разработка МАИ позволит обеспечить отечественные синхротронные установки современными приводами, так как создаваемые изделия по своим характеристикам соответствуют лучшим мировым аналогам», — уточнили в вузе.