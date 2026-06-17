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Елисейский дворец показал видео с саммита G7 под российский трек

Елисейский дворец повторно опубликовал видеозапись с саммита G7, в которой использован популярный российский трек «Капибара». На кадрах зафиксировано, как главы государств поочередно выходят на сцену для совместного фотографирования под указанный саундтрек.

Пользователи в комментариях к видео иронизируют по поводу музыкальных предпочтений французской стороны. «Тот, кто отвечает за выбор музыки для постов, заслуживает повышения зарплаты», — отметил один из комментаторов, собрав более тысячи лайков.

Композиция «Капибара» российского исполнителя «Сто-Личный Она-Нас» (настоящее имя — Алексей Плужников) была выпущена в 2022 году. Как сообщается, трек приобрел широкую известность в социальных сетях благодаря использованию в коротких видеороликах.

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