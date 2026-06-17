Стали известны подробности инцидента с российским фрегатом «Адмирал Григорович»

Как сообщил KP.RU, отправление судна из бухты Лимингтон зафиксировано в 05:15 (07:15 мск). В 11:40 (13:40 мск) яхта сблизилась с фрегатом на скорости 6 узлов, сохраняя ее следующие 15 минут. После этого траектория была изменена, скорость выросла до 7,3 узла. В 17:53 (19:53 мск) судно достигло порта Шербур-ан-Котантен, где находится в настоящий момент.