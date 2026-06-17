Россиянам посоветовали брать отпуск в июле

«За дни работы сотруднику начисляется зарплата пропорционально количеству рабочих дней в месяце, а за дни отпуска — отпускные за календарные дни. Поэтому итоговая сумма зависит не только от зарплаты, но и от того, сколько рабочих дней приходится на выбранный месяц. Месяцем с наибольшим числом рабочих дней будет июль — 23 рабочих дня. В 2025 году таких месяцев было два: июль и октябрь, по 23 рабочих дня», — отметил Балынин.