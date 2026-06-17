Психолог Хороших рассказал, к чему может привести чрезмерное общение с ИИ

«Зачастую молодые люди действительно могут рассматривать различные нейросети в качестве “близких друзей”, которые на связи каждый день в любое время, готовы ответить на любой вопрос и поддержать любой диалог. Однако за этой мнимой готовностью к общению и отзывчивостью мы забываем о самом важном компоненте любого человеческого общения — эмотивном. Искусственный интеллект не может передавать эмоции и давать подлинный эмоциональный отклик. В связи с этим длительное общение с подобными системами может стать одной из причин “обесчувствования” человека — происходит “атрофия” навыка проявления эмоций», — сказал Хороших.