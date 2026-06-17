Психолог Хороших рассказал, к чему может привести чрезмерное общение с ИИ

ВЛАДИВОСТОК, 17 июня. /ТАСС/. Длительное общение с нейросетью в качестве «близкого друга» может стать причиной «атрофии» навыка проявления эмоций у человека. Об этом рассказал ТАСС федеральный кризисный психолог, медицинский психолог отделения клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса ДВФУ Павел Хороших.
«Зачастую молодые люди действительно могут рассматривать различные нейросети в качестве “близких друзей”, которые на связи каждый день в любое время, готовы ответить на любой вопрос и поддержать любой диалог. Однако за этой мнимой готовностью к общению и отзывчивостью мы забываем о самом важном компоненте любого человеческого общения — эмотивном. Искусственный интеллект не может передавать эмоции и давать подлинный эмоциональный отклик. В связи с этим длительное общение с подобными системами может стать одной из причин “обесчувствования” человека — происходит “атрофия” навыка проявления эмоций», — сказал Хороших.
Эксперт пояснил, что алекситимия — это психическое состояние, при котором у человека не сформирован навык проявления эмоций. Его можно наблюдать, например, когда на вопрос о самочувствии собеседник отвечает: «Не знаю, не понимаю». Примечательно, что данный эффект впервые был описан в начале 90-х годов у людей, увлекающихся видеоиграми. На сегодня крайняя степень алекситимии переведена в статус психического нарушения.
«При общении с ИИ мы наблюдаем так называемые парасоциальные отношения — одностороннюю эмоциональную связь, в которой возникают иллюзия взаимности и отсутствие каких-либо рисков, — ранее названные “эффектом Элизы” (по названию первой компьютерной программы, имитирующей общение с живым человеком). Если ваш партнер все больше времени уделяет общению с нейросетевыми чат-ботами, очень важно переводить его внимание на живое общение. И в первую очередь, стоит задать вопрос — что послужило причиной начала активного общаться с подобными системами? Зачастую причина кроется в том, что человек так реализует свою потребность быть услушанным, понятым, без оценок и осуждения», — добавил эксперт.
Как ранее заявил в интервью ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, в России невозможно и никогда не будет возможно заключение брака между реальным человеком и виртуальным партнером с искусственным интеллектом. При этом зарубежные СМИ сообщали о крайних случаях «влюбленности» в ИИ. Например, по сведениям Reuters, подобная история произошла Японии: местная жительница создала персонажа с помощью ChatGPT и вышла за него замуж. Примеры подобных союзов, по словам Артема Шейкина, могут свидетельствовать о том, что «люди страдали психологическими проблемами».