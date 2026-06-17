В Хабаровске построят «Музей тигра» на месте заброшенного барака

В Хабаровске на месте заброшенного барака в переулке капитана Дьяченко, 9 планируют построить здание для «Музея тигра» и офиса некоммерческой организации «Центр “Амурский тигр”». Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своих соцсетях.
По замыслу, новое здание будет выполнено из красного кирпича в стиле купеческого Хабаровска конца XIX века. Так на месте старой постройки должен появиться не просто офисный объект, а часть исторического облика центра города.
Договорённость достигнута с министром юстиции РФ Константином Чуйченко, который возглавляет наблюдательный совет Центра «Амурский тигр».
«Министр специально приехал в Хабаровск на несколько часов, чтобы лично посмотреть выбранную площадку», — отметил глава края.
Место находится в заметной части краевой столицы: напротив расположен сквер «Город воинской славы», рядом — Тургеневская лестница и главные музеи Хабаровска. Для будущего «Музея тигра» такая локация может стать одной из точек притяжения туристов и горожан.
Глава региона также отметил, что в ближайшие годы планируют заметно преобразить и сам переулок капитана Дьяченко. Он назван в честь основателя Хабаровска, поэтому власти хотят сделать эту часть города более выразительной и связанной с историей краевой столицы.