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«Музей тигра» откроют в Хабаровске

Помещение для музея построят в историческом центре города на месте заброшенного барака.

Источник: AmurMedia

Вместо заброшенного барака по переулку капитана Дьяченко, 9 скоро появится здание из красного кирпича в стиле купеческого Хабаровска конца 19 века. В нём разместятся «Музей тигра» и офис некоммерческой организации «Центр “Амурский тигр”. Об этом в МАХ (12+) сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

«Договорились об этом с Министром юстиции РФ Константином Чуйченко. Он — председатель Наблюдательного совета “Центра “Амурский тигр” и специально приехал на несколько часов в Хабаровск, чтобы лично увидеть место, которое мы подобрали”, — отметил глава региона.

«Музей тигра» откроют в Хабаровске. Фото: МАХ Дмитрия Демешина.

«Музей тигра» откроют в Хабаровске. Фото: МАХ Дмитрия Демешина.

«Музей тигра» откроют в Хабаровске. Фото: МАХ Дмитрия Демешина.

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Место, к слову, прекрасное. Напротив — цветущий сквер «Город воинской славы», рядом — Тургеневская лестница и главные музеи краевой столицы.

По словам губернатора, «сам переулок Дьяченко в ближайшие годы преобразится до неузнаваемости и станет настоящим украшением Хабаровска. Как того и заслуживает переулок, названный в честь основателя города».

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что новую технику для защиты тигра передали управлению госохотнадзора Хабаровского края. Мероприятие прошло на площадке службы по охране животного мира. Среди участников церемонии были министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко.

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