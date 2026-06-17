За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 6 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Атаманово загорелась хозяйственная постройка.
Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. На месте работали три единицы техники и восемь человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.
В Назарово в квартире произошел пожар, в результате которого огнем повреждены домашние вещи на площади около 9 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание в электроприборе. В тушении участвовали три единицы техники и десять человек личного состава, сообщили в краевом МЧС.
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