В России нашли применение редкому минералу кубаниту в электронных устройствах

«Ученые нашли у природного минерала ценные для новейшей электроники свойства. Современные электронные устройства, начиная от домашних компьютеров и заканчивая сложными серверами, недостаточно энергоэффективны: при обработке информации они рассеивают часть затрачиваемой электроэнергии в виде тепла. Кубанит, тройной сульфид меди и железа, ранее был известен главным образом как второстепенная, не очень богатая полезным ископаемым руда, из которой добывали медь. Минерал в случае использования в электронике позволит управлять тепловыми потоками и тем самым снижать потери энергии при работе устройства», — сказано в результатах исследования.