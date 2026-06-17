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Журналист Аркадий Бабченко* объявлен в розыск

Ранее сежавший из России журналист Аркадий Бабченко* объявлен в розыск в рамках расследования уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда

Сбежавший из России журналист Аркадий Бабченко* теперь объявлен в розыск. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, поводом стало уголовное дело о нарушении законодательства об иностранных агентах.

«Бабченко* объявлен в розыск в рамках расследования уголовного дела в отношении беглого журналиста, скрывающегося от российского правосудия за границей», — рассказал источник.

Собеседник уточнил, что журналисту предъявлено обвинение по статье 330.1, часть 2. Речь идет о неисполнении законодательных предписаний для лиц, признанных иностранными агентами.

Согласно информации, опубликованной в базе розыска МВД, на фигуранта заведена карточка, но без указания статьи УК.

В 2018 году появилась информация, что Бабченко* был убит. Однако спустя сутки после «убийства» СБУ сообщила, что журналист жив.

* — Признан в РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов в РФ.