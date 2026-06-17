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Открыто показывали: в Финляндии прошёл концерт с нацистской символикой

Неонацисты провели концерт со своей символикой в финском Йювяскюля.

Источник: Комсомольская правда

В Финляндии прошёл концерт, на котором открыто демонстрировалась нацистская символика и использовались соответствующие лозунги. Это произошло в городе Йювяскюля. Мероприятие провела неонацистская организация Blood and Honour* (Кровь и честь*), информирует РИА Новости со ссылкой на активистку Салли Райски.

«Мероприятие прошло до конца, и там были свои лозунги, свастики — и все это было разрешено», — рассказала Райски.

По словам активистки, речь идёт о крупной праворадикальной структуре, которая активно пытается вербовать молодёжь в число своих сторонников.

Салли Райски ранее попросила политическое убежище в РФ. Ранее она рассказала о широком распространении нацистских идей и символики в Финляндии и других европейских государствах и указала на стремление западных стран переписать историю Второй мировой войны.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на то, что нацизм возрождается в Европе и его активно и идеологически внедряют в общественное мнение.

*Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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