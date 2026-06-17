Хабаровчан приглашают на джазовый вечер под открытым небом

В Хабаровске 27 июня состоится джазовый вечер под открытым небом «Между нами океан». Во дворе музея «Мир говорящих машин» выступит местное джаз-трио «TeaTime», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В программу войдут джазовые пьесы советских и американских композиторов 60−70-х годов. Более того, в авторской обработке гости мероприятия услышат такие хиты, как «All the Things You Are» Нельсона Риддла и Эллы Фицджеральд, «How High the Moon» Эллы Фицджеральд и «Nature Boy» Нэта Кинга Коула.
— Джаз-трио «TeaTime» — это коллектив самобытных музыкантов Хабаровска: Любовь Назарова (вокал), Александр Павленко (фортепиано), Алишер Амонов (саксофон). Каждый из них — уже состоявшийся артист, мастер своего дела. Но именно в этом трио они раскрываются полностью, чтобы подарить вам минуты чистого музыкального счастья, — отметили в музее «Мир говорящих машин».
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о первой в истории Хабаровского краевого академического музыкального театра записанной пластинке.