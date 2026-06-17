Хабаровчан приглашают на джазовый вечер под открытым небом

— Джаз-трио «TeaTime» — это коллектив самобытных музыкантов Хабаровска: Любовь Назарова (вокал), Александр Павленко (фортепиано), Алишер Амонов (саксофон). Каждый из них — уже состоявшийся артист, мастер своего дела. Но именно в этом трио они раскрываются полностью, чтобы подарить вам минуты чистого музыкального счастья, — отметили в музее «Мир говорящих машин».