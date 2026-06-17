Во второй тур Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России» 2026 года прошли 114 руководителей из 50 регионов страны. Хабаровский край представят: директор Инженерной школы Комсомольска-на-Амуре Екатерина Баранова, директор школы № 3 имени Томилина Советской Гавани Алексей Балагуров и директор школы поселка Хурмули Нина Зырянова. В первом конкурсе участники отвечали на вопросы в сфере государственной образовательной политики и показывали навык выстраивания эффективного взаимодействия с различными категориями участников образовательного процесса. «Участие в конкурсе дает возможность обменяться лучшими управленческими практиками, познакомиться с опытом коллег из разных регионов страны, найти новые идеи для развития образования и реализации современных инженерных проектов», — поделилась директор Инженерной школы Комсомольска-на-Амуре Екатерина Баранова. Во втором туре в рамках «Марафона публикаций» участники представят в соцсетях материалы о своих школах, а также сформулируют и расскажут свою управленческую позицию по ключевым вопросам обучения и воспитания школьников. В испытании «Групповая работа» участники будут искать совместное решение профессиональной задачи. Имена финалистов назовут до 6 июля, а победителя объявят в Государственном Кремлевском дворце 1 октября.
Участники из Хабаровского края прошли во второй тур конкурса «Директор года России»
Во второй тур Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России» 2026 года прошли 114 руководителей из 50 регионов страны. Хабаровский край представят: директор Инженерной школы Комсомольска-на-Амуре Екатерина Баранова, директор школы № 3 имени Томилина Советской Гавани Алексей Балагуров и директор школы поселка Хурмули Нина Зырянова. В первом конкурсе участники отвечали на вопросы в сфере государственной образовательной.