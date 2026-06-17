В России с 1 сентября изменятся правила оказания платной медицинской помощи

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Правила оказания медпомощи на платной основе поменяются с 1 сентября в России, в частности, появится возможность дистанционно заключать договор об оказании медуслуг. Это следует из документа, c которым ознакомился ТАСС.
Среди нововведений в порядке оказания платных медицинских услуг — дистанционное заключение договора, это возможно при наличии у исполнителя доступа к сайту или мобильному приложению. Кроме того, медорганизации при оказании платных медицинских услуг должны будут соблюдать установленные требования о передаче сведений в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.
Поменяются и некоторые требования к содержанию договора на платные медуслуги. Так, при оказании анонимных услуг пациент теперь не будет обязан предоставлять данные паспорта в договоре. При этом должны будут указываться сроки предоставления платных медицинских услуг, ранее необходимо было прописать лишь условия и сроки ожидания.