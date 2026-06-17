В России с 1 сентября изменятся правила оказания платной медицинской помощи

Поменяются и некоторые требования к содержанию договора на платные медуслуги. Так, при оказании анонимных услуг пациент теперь не будет обязан предоставлять данные паспорта в договоре. При этом должны будут указываться сроки предоставления платных медицинских услуг, ранее необходимо было прописать лишь условия и сроки ожидания.