В Хабаровске на линию вышли 12 новых автобусов

С 2022 по 2026 год на линии города вышли 287 новых автобусов на сумму 1,9 млрд рублей, выделенных инвесторами. На сегодняшний день парк обновлён на 76% при плановом нормативе в 64%. С начала 2026 года заменено уже 28 автобусов: 10 большого класса и 18 среднего. Впереди — замена порядка 50 автобусов среднего класса до конца года.