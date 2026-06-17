В Хабаровске на линию вышли 12 новых автобусов

Мэр города Сергей Кравчук осмотрел 12 новых автобусов отечественных марок ПАЗ «Вектор Next» и SIMAZ, которые уже вышли на маршруты № 82, 71 и 89, сообщает hab.aif.ru.
С 2022 по 2026 год на линии города вышли 287 новых автобусов на сумму 1,9 млрд рублей, выделенных инвесторами. На сегодняшний день парк обновлён на 76% при плановом нормативе в 64%. С начала 2026 года заменено уже 28 автобусов: 10 большого класса и 18 среднего. Впереди — замена порядка 50 автобусов среднего класса до конца года.
Особое внимание на презентации уделили маршруту № 82 — именно он долгое время был головной болью для жителей. По словам мэра, хабаровчане часто жаловались на работу автобусов по этому маршруту.
«Очень много было нареканий по старым автобусам 82 маршрута. Мы сегодня увидим, что перевозчик принял во внимание наши требования, жалобы и обращения жителей и поменял автобус», — сказал Сергей Кравчук.
Новые автобусы полностью адаптированы для всех категорий граждан. В них работают кондиционеры, что в летнюю жару критически важно для пассажиров. Также установлены аудиоинформаторы, видеонаблюдение, система вызова водителя и низкий пол с пандусами для маломобильных пассажиров. Есть также тактильная плитка для слабовидящих.
«С посадочной платформы как раз удобно заходить в автобус. Если есть необходимость, можно нажать на специальную кнопку — водитель выйдет и поможет. Здесь всё оборудовано для того, чтобы люди могли комфортно передвигаться по городу», — отметил Сергей Кравчук.
Вместимость автобусов — 19 сидячих мест и 52 стоячих. Мэр также подчеркнул важность не только нового транспорта, но и его санитарного состояния.
Обновление транспорта идёт в связке с ремонтом дорог и установкой новых остановочных павильонов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Отдельно Сергей Кравчук поручил обратить внимание на электронные табло с расписанием — пассажиры уже фотографируют их, чтобы подходить к остановке точно ко времени.
«Уверен, что в ближайшее время все автобусы в Хабаровске будут новыми, комфортными. Наши пассажиры это уже оценили и говорят нам спасибо», — резюмировал мэр.
Работу по обновлению общественного транспорта в городе продолжат — с акцентом на комфорт, доступность и оперативное реагирование на жалобы жителей.