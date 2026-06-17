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В новых учебниках по обществознанию появился раздел о финансовой грамотности

В этой части пособия рассказывается о платежных инструментах, семейном бюджете, дебетовых и кредитных картах.

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Раздел о финансовой грамотности «Семья в экономике» появился в пособиях по обществознанию для 9-х классов. Новый учебник под редакцией заместителя председателя Совбеза РФ, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева напечатан издательством «Просвещение» (группа ВЭБ.РФ), книга есть в распоряжении ТАСС.

Ранее Минпросвещения России включило данный учебник в федеральный перечень. Планируется, что его начнут использовать в российских школах с 1 сентября 2026 года.

В учебнике объясняется, что большинство способов бесконтактной оплаты происходит через беспроводную связь между устройствами без проводов и ввода паролей. Особое внимание в пособии уделено правилам безопасности: никогда и ни при каких условиях не сообщать посторонним реквизиты карты, ПИН-код, код с обратной стороны или код подтверждения операции. Пользоваться следует только официальными банковскими программами, критически относиться к поступающей информации и всегда перепроверять ее в официальных источниках.

Учебник также напоминает, что в случае хищения средств необходимо немедленно заблокировать карту, в течение суток сообщить в банк о несогласии с операцией и написать заявление в полицию.

Помимо платежных инструментов, в разделе рассказывается о семейном бюджете, дебетовых и кредитных картах, кредитном лимите и льготном периоде.

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