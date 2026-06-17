В новых учебниках по обществознанию появился раздел о финансовой грамотности

В учебнике объясняется, что большинство способов бесконтактной оплаты происходит через беспроводную связь между устройствами без проводов и ввода паролей. Особое внимание в пособии уделено правилам безопасности: никогда и ни при каких условиях не сообщать посторонним реквизиты карты, ПИН-код, код с обратной стороны или код подтверждения операции. Пользоваться следует только официальными банковскими программами, критически относиться к поступающей информации и всегда перепроверять ее в официальных источниках.