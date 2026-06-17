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Мошенники предлагают фейковые билеты на концерты ко Дню молодёжи и крадут деньги

Аферисты активизировались накануне Дня молодёжи, они выманивают данные и деньги.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники атакуют россиян накануне Дня молодёжи, предлагая якобы билеты на концерты и мероприятия, приуроченные к этому празднику. Об этом предупредила адвокат Ирина Русина.

«Аферисты через сайты или социальные сети предлагают жертвам получить бесплатный билет, забронировать место, активировать QR-код или пройти регистрацию участника», — объяснила Русина в интервью РИА Новости.

Когда доверчивый человек вводит на фишинговом сайте данные банковской карты, номер телефона, коды из смс или авторизуется через мессенджер, злоумышленники получают доступ к его аккаунтам или списывают деньги с карты.

С осторожностью также стоит относиться к постам с предложениями розыгрышей билетов, поездок на фестивали или брендированной продукции, напомнила юрист.

Напомним, в 2026 году День молодёжи пройдёт 26 июня.

Накануне бывший сотрудник банка Сергеев рассказал, по каким признакам сотрудники банка могут вычислить жертву мошенников.

Ранее в МВД напомнили, что предложения о работе за границей остаются популярным видом мошенничества.