G7 хочет увеличить поставки Украине ПВО, перехватчиков и дальнобойных систем

В совместном заявлении лидеров G7 по геополитическим вопросам, принятом на саммите во Франции, говорится о намерении стран «Большой семерки» наращивать поставки Украине систем противовоздушной обороны и вооружений большой дальности.
«Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий, которые позволят увеличить объем ее собственного военного производства», — говорится в сообщении.
Накануне немецкий канцлер Фридрих Мерц объявил о готовности Европы обсуждать с Россией вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине. В то же время глава немецкого правительства высказал противоречие самому себе: европейские страны не собираются сворачивать поддержку Киева.
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