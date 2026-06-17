Эксперт Шилина назвала фразы, по которым можно вычислить телефонного мошенника

Мошенники всегда торопят, давят на эмоции и используют специальные фразы-маркеры, чтобы отключить у потенциальной жертвы критическое мышление. О том, какие формулировки должны насторожить в первую очередь, сообщила руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» московского департамента информационных технологий Валентина Шилина.
Среди самых распространенных сценариев — звонки с сообщениями о том, что у абонента заканчивается договор на обслуживание номера и его надо срочно продлить, иначе номер передадут другому лицу. Также аферисты часто представляются людьми, которые якобы случайно перевели деньги на карту и просят вернуть их по указанным реквизитам, уточнила она.
— Еще один типичный прием — сообщение о том, что в личном кабинете зафиксирован вход с неизвестного устройства, и требование срочно перезвонить по указанному номеру, — цитирует ее РИА Новости.
Шилина подчеркнула, что эти фразы призваны выбить человека из равновесия и заставить действовать не раздумывая.
В Вологодской области аферисты придумали новую схему телефонного мошенничества. Они представляются сотрудниками «Северной сбытовой компании» и под видом бесплатной замены электросчетчиков или оформления льгот пытаются получить доступ к личным кабинетам жертв на портале «Госуслуги».