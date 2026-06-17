Эксперт Шилина назвала фразы, по которым можно вычислить телефонного мошенника

Среди самых распространенных сценариев — звонки с сообщениями о том, что у абонента заканчивается договор на обслуживание номера и его надо срочно продлить, иначе номер передадут другому лицу. Также аферисты часто представляются людьми, которые якобы случайно перевели деньги на карту и просят вернуть их по указанным реквизитам, уточнила она.