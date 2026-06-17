Сыну экс-президента Бразилии Болсонару вынесли судебный приговор

В итоге Жаира Болсонару приговорили к 27 годам и трём месяцам тюрьмы за организацию госпереворота. Его сын Эдуарду, который до сих пор находится в США, не выбрал себе адвоката. На заседании суда его интересы представлял государственный защитник. Юрист заявил, что парламентарий невиновен. Адвокат, назначенный государством, также попросил суд снять обвинение в связи с недостатком улик.