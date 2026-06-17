Сыну экс-президента Бразилии Болсонару вынесли судебный приговор

Член Палаты депутатов (нижняя палата парламента) Бразилии Эдуарду Болсонару получил четыре года и два месяца тюрьмы заочно за попытку помешать судебному процессу над его отцом, экс-президентом страны Жаиром Болсонару, сообщил новостной портал G1.
«Верховный суд Бразилии приговорил сына экс-президента страны Эдуарду Болсонару к четырем годам и двум месяцам за попытку воспрепятствовать судебному процессу по расследованию попытки государственного переворота в 2022 году», — сказано в публикации.
Согласно версии обвинения, парламентарий, который переехал в США более года назад, призывал администрацию американского лидера Дональда Трампа ввести санкции в отношении судей Верховного суда Бразилии и членов бразильского правительства, чтобы прекратить судебный процесс.
При этом, как отмечается в статье, разбирательство всё же было доведено до конца.
В итоге Жаира Болсонару приговорили к 27 годам и трём месяцам тюрьмы за организацию госпереворота. Его сын Эдуарду, который до сих пор находится в США, не выбрал себе адвоката. На заседании суда его интересы представлял государственный защитник. Юрист заявил, что парламентарий невиновен. Адвокат, назначенный государством, также попросил суд снять обвинение в связи с недостатком улик.
Напомним, в марте бразильские СМИ писали, что Жаир Болсонару, приговорённый к 27 годам лишения свободы, будет отбывать наказание под домашним арестом.