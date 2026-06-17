От Сочи до Сибири: Кто и по каким направлениям получит субсидированные авиабилеты в 2026 году

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что Северный Кавказ, Байкал, Карелия, Ленинградская область и Дальний Восток могут стать одними из самых интересных направлений для внутреннего туризма летом 2026 года. Для поклонников дикой природы и экологического туризма он рекомендовал обратить внимание на заповедники. По словам чиновника, таких мест в России много, и они хорошо подходят для отдыха вдали от привычной городской суеты.