В Красноярске капитально отремонтируют пищеблоки в четырех школах до начала учебного года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Этим летом проведут капитальный ремонт пищеблоков и столовых в четырех школах краевой столицы.
Модернизация пройдет в лицее № 9 Свердловского района, школе № 44 Ленинского района, школе № 63 Кировского района и школе № 91 Советского района. Кроме того, в школе № 8 Кировского района обновят обеденный зал — ранее там уже был капитально отремонтирован пищеблок.
В рамках работ планируется полная замена инженерных систем: вентиляции, водоснабжения, канализации, отопления и электросетей. Также пищеблоки оснастят новым технологическим оборудованием — современными плитами, пароконвектоматами, мясорубками, слайсерами, моечными ваннами и посудомоечными машинами.
На обновление школьных кухонь из городского бюджета выделено более 66 млн рублей. Подрядчики уже приступили к выполнению работ, уточнили в мэрии.