В Красноярске капитально отремонтируют пищеблоки в четырех школах до начала учебного года

Модернизация пройдет в лицее № 9 Свердловского района, школе № 44 Ленинского района, школе № 63 Кировского района и школе № 91 Советского района. Кроме того, в школе № 8 Кировского района обновят обеденный зал — ранее там уже был капитально отремонтирован пищеблок.